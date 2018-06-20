Мать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Мать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку
Фото: facebook.com/crimeansolidarity

В Крыму Раиме Примова, мать фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который находится в роSSийской колонии, 20 июня объявила голодовку.

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

По словам Раиме Примовой, она написала заявление в управление ФСБ РоSSии по Республике Крым и городу Севастополь с требованием обменять ее сына - Нури Примова. В ФСБ ей ответили, что на ее обращение поступит ответ в течении месяца.

"Раиме Примова - инвалид второй группы. На данный момент ей 68 лет. У неё отсутствует одна почка, диагностировано серьёзное заболевание печени. Для неё подобный шаг является большим риском для жизни и здоровья. Но переубедить ее отказаться от данного решения не удалось", - говорится в сообщении.

Женщина заявляет о желании спасти своего сына, чтобы его тоже включили в списки по обмену.

"Я не знаю, как по-другому привлечь внимание к требованиям освободить моего сына. Прекращу голодовку, только когда его включат в список обмена в ближайшее время, или если станет очень плохо. Я не хочу умирать, но за него и его жизнь боюсь гораздо больше", – цитирует Примову Крым.Реалии.

Напомним, житель Севастополя Нури Примов в январе 2015 года был арестован и обвинен в организации деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир", признанной в РоSSии террористической организацией.

7 сентября 2016 года Примов приговорен к пяти годам колонии общего режима.


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