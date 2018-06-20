В Болгарии утвердили закупку современных истребителей вместо роSSийских МиГов.

Словакия заявила, что откладывает решение о покупке американских истребителей F-16 или шведских Gripen, чтобы заменить самолеты роSSийского производства МиГ-29, передает Радио Свобода.

Премьер-министр страны Питер Пеллегрини 20 июня заявил, что хочет задержать упомянутое решение, чтобы "увидеть другие предложения для устранения любых сомнений".

Ожидается, что Министерство обороны предоставит анализ двух вариантов до 29 июня для одобрения правительства.

Член НАТО Словакия имеет договор о техническом обслуживании с Россией своих 12 самолетов МиГ-29 по крайней мере до середины 2019 стоимостью от 25 до 80 млн долларов в год.

РоSSийские специалисты расположены на словацкой военной авиационной базе в рамках соглашения. Они останутся на месте даже после подписания соглашения о новых реактивных самолетах до момента доставки.

По словам аналитика Словацкого института безопасности полиции Ярослава Нада, доставка реактивных самолетов Gripen может длиться 18-24 месяца, а F-16, вероятно, будут доставлены в 2023 году.

"Оба варианта будут шагом вперед для Словакии, однако не было публичных дебатов о том, нужны стране более дорогие и продвинутые F-16 или более доступные для бюджета Gripens", - сказал он агентству Reuters.

О стоимости реактивных летательных аппаратов и технического обслуживания не сообщаются.

Ранее в июне парламент Болгарии утвердил закупку современных истребителей вместо роSSийских МиГ-29.