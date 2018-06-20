Турчинов заявил о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживания

"Пацифизма, который был в конце прошлого века, уже нет, и, наверное, не будет".

Турчинов заявил о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживания
Фото: прес-служба РНБОУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживания.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Перед нами стоит очень серьезная задача. Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы вынуждены рассчитывать исключительно на самих себя. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии", - сказал Турчинов.

По его словам, "пацифизма, который был в конце прошлого века, уже нет, и, наверное, не будет".

"Будапештский меморандум, который давал нам в обмен на ядерное разоружение гарантии безопасности, не стоит бумаги, на которой он был написан", - подчеркнул Турчинов.

По его мнению, никто не имеет "ни морального, ни юридического права" не позволить Украине реализовать такую инициативу.

"Такова моя позиция", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Турчинов заявил, что РоSSия усиливает свои десантные возможности в Азовском море.


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