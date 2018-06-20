Порошенко: наличие наблюдателей ООН позволит провести местные выборы в ОРДЛО

Украина настаивает на необходимости миротворческой миссии на всей территории.

Президент Петр Порошенко убежден, что наличие миротворческой миссии ООН на Донбассе позволит провести местные выборы на оккупированных территориях.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Украина настаивает на необходимости миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения.

"Абсолютно твердо, с полномасштабным мандатом, включая разоружением незаконных формирований и с контролем неконтролируемой участка Украина-роSSийской границы", - отметил президент.

Напомним, Порошенко рассчитывает, что решение о введении миротворцев на оккупированную часть Донбасса будет принято в ближайшее время.