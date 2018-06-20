Порошенко: наличие наблюдателей ООН позволит провести местные выборы в ОРДЛО

Украина настаивает на необходимости миротворческой миссии на всей территории.

Порошенко: наличие наблюдателей ООН позволит провести местные выборы в ОРДЛО
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко убежден, что наличие миротворческой миссии ООН на Донбассе позволит провести местные выборы на оккупированных территориях.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Украина настаивает на необходимости миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения.

"Абсолютно твердо, с полномасштабным мандатом, включая разоружением незаконных формирований и с контролем неконтролируемой участка Украина-роSSийской границы", - отметил президент.

Напомним, Порошенко рассчитывает, что решение о введении миротворцев на оккупированную часть Донбасса будет принято в ближайшее время.

Формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с госграницей. РоSSия предлагает лишь "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.


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