Посольство Украины повторно просит Мосгорсуд разрешить встречу с Сущенко

Ранее суд такое разрешение выдал, но затем отозвал.

Посольство Украины повторно просит Мосгорсуд разрешить встречу с Сущенко
Роман Сущенко
Фото: Прямой

Посольство Украины в РоSSийской Федерации повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой о разрешении на встречу с осужденным журналистом Романом Сущенко.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке.

"Посольство Украины повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко. Ответ обещают завтра, 21 июня, в 9:00", - написала она.

Ранее, 19 июня, Мосгорсуд выдал разрешение советнику украинского посольства в РФ Альберту Черниюку, омбудсмену Денисовой, а также двоим сотрудникам ее аппарата на встречу с Сущенко в следственном изоляторе. Однако, в тот же день разрешение было отозвано, поскольку заявители "неправильно указали свои должности".

Напомним, роSSийский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за "шпионаж". Приговор в законную силу не вступил, поскольку он был обжалован. До рассмотрения апелляционных жалоб Сущенко, согласно приговору, должен находиться в СИЗО.


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