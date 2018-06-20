НАПК внесло предписания министру образования и гендиректору "Укроборонпрома"
Предписания Нацагентства обязательны к исполнению.
Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о внесении предписания министру образования и науки Лилии Гриневич в отношении ректора Черкасского государственного технологического университета Олега Григора.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Нацагентство установило, что Минобразования не предприняло предусмотренных законом Украины "О предотвращении коррупции" мер по урегулированию в деятельности ректора потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с его женой.
Отмечается, что НАПК требует провести служебное расследование и предпринять меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в деятельности ректора и привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.
Кроме того, согласно предписанию на имя генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Павла Букина, Нацагентство требует предпринять меры урегулирования в деятельности директора госпредприятия "Балаклейский ремонтный завод" Виталия Шавыкина потенциального конфликта интересов, вызванного семейными отношениями с женой, которая работает на этом же предприятии.
Предписания Нацагентства обязательны к исполнению.
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Политика
20.06.2018 14:19