Турчинов: Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности для Украины

"Благодаря мосту можно оперативно перебрасывать силы Сухопутных войск РФ в Крым".

Возведение Россией моста через Керченский пролив в оккупированный ею Крым создало ряд серьезных угроз и методов давления на Украину, ключевой из которых является угроза безопасности.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью "Интерфакс-Украина".

"Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины", - сказал он.

Секретарь СНБО также отметил, что оккупированный Крым "и так максимально милитаризирован Россией ".

"Там создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота РФ . Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это представляет для нас серьезную угрозу", - подчеркнул Турчинов.

В контексте создаваемых Россией угроз безопасности он отметил создание ею за последние месяцы в Азовском море флотилии, для чего были усилены дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота с Каспийского моря. По словам Турчинова, наращивание десантных возможностей позволит РоSSии осуществлять переброску на украинское побережье силы и средства армий Южного военного округа, которые сейчас угрожают Украине с востока.

"В результате имеем мощнейшую военную инфраструктуру вдоль всей украинско-роSSийской границы. И кроме угрозы с востока, имеем значительное наращивание угрозы с южного направления, при этом с севера над нами нависают две армии Западного военного округа – 20-я и 1-я танковая, которые также могут быть задействованы в любой момент", - отметил Турчинов.

Он также подчеркнул, что, построив Керченский мост, РоSSия получила возможность осуществлять незаконный контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив, и блокировать в любой момент украинские порты в Азовском море.

По мнению Турчинова, теоретически у властей Украины есть возможность перенаправить транспортные потоки из портов на побережье Азовского моря в другие, но это усложнит логистику, и тогда продукция тех же мариупольских металлургических заводов подорожает, уменьшив свою конкурентоспособность.

"Сложность еще и в том, что сразу после конфликта вокруг острова Тузла (конец 2003 года, - ред.) Украина под давлением РоSSии подписала соглашение, согласно которому Азовское море определено как внутреннее море двух государств. И этот статус не позволяет четко фиксировать линию морской границы и дает возможность для интенсификации провокаций со стороны РФ ", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, о необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. 15 мая президент РФ посетил аннексированный Крым для открытия моста.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, отметил, что мост еще понадобится роSSийским властям, когда они будут покидать территорию украинского Крыма.