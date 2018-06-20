Суд передумал брать биологические образцы у Вышинского
Необходимость в этой экспертизе "отпала".
Следователи отказались брать биологические образцы для экспертизы у шеф-редактора портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК Крым.
"Следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об отводе другого следственного судьи, осуществляющего рассмотрение ходатайства об отобрании биологических образцов в подозрения в совершении государственной измены руководителя" РИА Новости-Украина". Но в настоящее время отпала необходимость в проведении экспертизы и отобрании биологических образцов, в связи с чем вчера следователем подано заявление о возвращении ходатайства ", - сказали в прокуратуре.
Напомним, 15 июня суд разрешил отобрать биологические образцы в Вышинского. Суд должен был рассматривать соответствующее ходатайство 15 июня, но заседание перенесли на 18 июня, так как сторона защиты заявила отвод судей.
15 мая в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома в Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. В тот же день Вышинского задержали по подозрению в государственной измене.
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