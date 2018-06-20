Суд передумал брать биологические образцы у Вышинского

Необходимость в этой экспертизе "отпала".

Следователи отказались брать биологические образцы для экспертизы у шеф-редактора портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК Крым.

"Следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об отводе другого следственного судьи, осуществляющего рассмотрение ходатайства об отобрании биологических образцов в подозрения в совершении государственной измены руководителя" РИА Новости-Украина". Но в настоящее время отпала необходимость в проведении экспертизы и отобрании биологических образцов, в связи с чем вчера следователем подано заявление о возвращении ходатайства ", - сказали в прокуратуре.

Напомним, 15 июня суд разрешил отобрать биологические образцы в Вышинского. Суд должен был рассматривать соответствующее ходатайство 15 июня, но заседание перенесли на 18 июня, так как сторона защиты заявила отвод судей.