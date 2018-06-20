Денисова просит руководство МККК посетить украинских политзаключенным в РоSSии

Также омбудсмен просить посодействовать ей в организации таких визитов.

Денисова просит руководство МККК посетить украинских политзаключенным в РоSSии
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе региональной делегации Международного комитета Красного Крестав РоSSии, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных, а также оказать содействие ей в организации таких поездок.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Со вчерашнего дня пытаюсь встретиться с руководством региональной делегации МККК в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту. Сегодня его помощник сообщила, что у него (цитирую) "очень плотный график и он не может встретиться". На вопрос, может, завтра, ответили, что нет ни одного окошка", - написала Денисова.

Омбудсмен сообщила, что ввиду сложившейся ситуации она направила Барту официальное письмо с просьбой посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова.

"Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины", - пояснила Денисова.

К своему сообщению она прикрепила фотокопию письма.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, 15 июня Денисова приехала в роSSийскую колонию, где находится украинский режиссер Олег Сенцов, который продолжает голодовку, но ее к нему не пустили. Денисова настаивала на немедленной встрече с заключенным из-за сообщений о резком ухудшении состояния его здоровья. РоSSийский омбудсмен, в свою очередь, заявила, что Сенцов за время голодовки прибавил в весе 2 кг.

После этого Денисова и Москалькова договорились о переговорах в Москве. По итогам переговоров омбудсмены договорились о синхронном посещении заключенных, однако Денисову не допустили к украинцам до сих пор.


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