В Харьковской области пожарных инспекторов ГосЧС уличили в вымогательстве
Злоумышленники наладили механизм систематического получения взяток от местных предпринимателей.
В Харьковской области правоохранители разоблачили во взяточничестве группу работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра управления Службы безопасности области Владислав Абдула.
"Установлено, что замначальника одного из райотделов госслужбы в сговоре с тремя своими подчиненными - инспекторами отдела - организовал механизм систематического получения взяток от местных предпринимателей, которые предоставляют коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности", - написал он.
Правоохранители задокументировали, что у одного из коммерсантов злоумышленники вымогали половину прибыли, которую он получил во время выполнения работ по противопожарной безопасности. В случае отказа ему угрожали создать искусственные препятствия для его предприятия и тех объектов, которые он обслуживал.
Сотрудники СБУ задержали пожарных во время получения очередной суммы взятки в размере 22 тыс. гривен. Четверым задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в начале июня в Киеве на взятке задержали двух должностных лиц ГосЧС.
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Политика
20.06.2018 14:14