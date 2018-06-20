В Харьковской области пожарных инспекторов ГосЧС уличили в вымогательстве

Злоумышленники наладили механизм систематического получения взяток от местных предпринимателей.

В Харьковской области правоохранители разоблачили во взяточничестве группу работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра управления Службы безопасности области Владислав Абдула.

"Установлено, что замначальника одного из райотделов госслужбы в сговоре с тремя своими подчиненными - инспекторами отдела - организовал механизм систематического получения взяток от местных предпринимателей, которые предоставляют коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности", - написал он.

Правоохранители задокументировали, что у одного из коммерсантов злоумышленники вымогали половину прибыли, которую он получил во время выполнения работ по противопожарной безопасности. В случае отказа ему угрожали создать искусственные препятствия для его предприятия и тех объектов, которые он обслуживал.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

Сотрудники СБУ задержали пожарных во время получения очередной суммы взятки в размере 22 тыс. гривен. Четверым задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.