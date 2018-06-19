В США описали сценарии вторжения Кремля в украинские выборы

Кремль будет использовать все возможные способы, чтобы вернуть Украину в сферу влияния РоSSии.

Научный сотрудник Центра по вопросам трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса в США Николай Воробьев назвал пять способов, как РоSSия может повлиять на результаты украинских выборов.

Как пишет Голос Америки, первый способ вмешаться - поддержать пророSSийских кандидатов.

"Опросы показывают, что, несмотря на незаконное присоединение Крыма и длящийся военный конфликт в восточной Украине, пророSSийские кандидаты все еще пользуются высокими рейтингами. Среди них - Юрий Бойко, бывший вице-премьер-министр и народный депутат с поддержкой в 9,7%, и Вадим Рабинович, лидер партии "За жизнь" с 9,5%. Оба провели более двадцати лет в политике, и их позиции свидетельствуют о решительной поддержке со стороны Кремля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если бы Бойко и Рабиновичу удалось договориться о едином претенденте на президентских выборах 2019 года, это была бы сильная кандидатура. И, считает аналитик, это потенциальное слияние уже вызвало тревожные параллели с выборами 2010 года, когда пророSSийский кандидат Виктор Янукович вернулся к власти спустя шесть лет после продемократической Оранжевой революции и вернул Украину к авторитаризму.

"Кремль, несомненно, будет настаивать на том же сценарии в 2019 году, поддерживая одного из этих кандидатов наплывом крупной суммы денег", - отмечает "Голос Америки".

Есть по крайней мере еще четыре способа, считает Воробьев, которыми Кремль может попытаться повлиять на выборы.

Во-первых, через мощную сеть влиятельных организаторов, журналистов и других экспертов, которые работают в интересах РоSSии в Украине. Кремль будет использовать свои платформы для поддержки пророSSийского кандидата и дискредитации - его или ее - оппонентов. Такое сообщение будет распространяться через различные информационные платформы и лояльными спикерами, в том числе на Западе.

Во-вторых, Кремль может пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине через увеличение военной напряженности на Донбассе, террористические нападения и другие насильственные действия, которые распространяют страх, панику и недоверие к украинскому правительству, в том числе среди правоохранительных органов. Как результат, многие избиратели могут потерять веру в избирательный процесс и решить просто не голосовать.

Третий возможный сценарий - через широкомасштабные кибератаки, направленные против украинских государственных учреждений, банковской системы, Министерства обороны, Совета национальной безопасности и обороны и других организаций.

"В 2017 компьютерный вирус "Петя" попал в Украину и распространился на компьютерные системы в США . Хотя эти кибератаки никогда не были формально связаны с Кремлем, они, вероятно, были со стороны РоSSии, и могут легко повториться в следующем году во время выборов в Украине", - напоминает издание.Также вероятны взломы персональной электронной почты, как это было во время президентской кампании в США в 2016 году.

Четвертый возможный сценарий - это организация военного переворота в Киеве , что приведет к власти крайние и другие националистические организации, включая членов добровольческих батальонов, которые имеют военный опыт на Донбассе.

"Если бы к власти в Киеве пришла настоящая "украинская хунта", как были отражены результаты Революции Достоинства в роSSийских государственных средствах массовой информации, Кремль может использовать это как повод для "миротворческой операции", направленной на защиту русскоязычного населения от "киевской хунты"", - говорится в сообщении.

Воробьев подчеркивает, что третий, обозначенный насилием, Майдан был бы наиболее благоприятным для дальнейшего вторжения роSSийской армии в Украину, демонстрируя международному сообществу, что только РоSSия может навести порядок в этом "неудачном государстве", одновременно держа Украину в сфере влияния Кремля.

Кремль будет делать все возможное, чтобы завоевать Украину политически, считает аналитик. "Выборы дают РоSSии большую возможность отомстить за последние четыре года и восстановить контроль над политической ориентацией и будущим Украины", - отмечает он.

По мнению Воробьева, Кремль будет использовать все возможные пути, чтобы нанести вред украинской демократии, чтобы показать Западу и украинцам, что ненасильственные революции и дальнейшие изменения режима не приводят к процветающему будущему, обещанному Западом.

"Не надо себя обманывать. Эти сценарии могут показаться надуманными и даже далекими от реальности, но Кремль будет использовать все возможные способы, чтобы превратить Украину в "неудачное государство" и вернуть ее - раз и навсегда - в сферу влияния РоSSии", - предупреждает Николай Воробьев в статье, опубликованной в издании аналитического центра Atlantic Council.