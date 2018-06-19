Возле Кабмина задержали вооруженного мужчину в бронежилете и маске

Молодой человек не смог внятно объяснить происхождение оружия.

Сотрудники полиции в Киеве возле Кабинета министров Украины задержали мужчину, который вышел из такси в средствах индивидуальной защиты, маске и бронежилете и, вероятно, с автоматом Калашникова и пошел в сторону Верховную Раду. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По информации полиции, мужчина вышел из авто на перекрестке улицы Грушевского и Садовой.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Для проведения проверки мужчина был задержан. В ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, которая изъяла указанные предметы. Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику", - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи.

После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня возле Верховной Рады произошли столкновения между полицией и митингующими.


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