Парламент распространил льготы участников АТО на участников ООС

Речь идет, в частности, о налоговых и торговых льготах.

Верховная Рада распространила льготы участников антитеррористической операции на участников операции Объединенных сил. За принятие в целом законопроекта №8293 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226.

Данный документ распространяет действие ряда законов, предусмотренных в условиях проведения антитеррористической операции, на период ООС. В частности, предусматривается право участников ООС на получение пенсии наравне с военнослужащими срочной службы.

Кроме того, парламент поддержал распространение на участников ООС налоговых и таможенных льгот, предусмотренных для военнослужащих АТО.За принятие в целом законопроектов №8349 и №8350 проголосовали 229 и 229 депутатов при минимально необходимых 226.

Законы сохраняют существующие льготы по оплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые принимают участие уже не в АТО, а в ООС. Также законопроект рассматривает освобождение от налога на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины на период ООС специальных средств индивидуальной защиты (каски и их компоненты), ткани для изготовления бронежилетов, лекарства для использования участниками ООС и продукции оборонного назначения.

Напомним, 30 апреля 2018 года антитеррористическая операция на востоке Украины официально завершилась, контроль над линией разграничения перешел к Объединенным силам.