Парламент распространил льготы участников АТО на участников ООС

Речь идет, в частности, о налоговых и торговых льготах.

Парламент распространил льготы участников АТО на участников ООС
Фото: Макс Левин

Верховная Рада распространила льготы участников антитеррористической операции на участников операции Объединенных сил. За принятие в целом законопроекта №8293 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226.

Данный документ распространяет действие ряда законов, предусмотренных в условиях проведения антитеррористической операции, на период ООС. В частности, предусматривается право участников ООС на получение пенсии наравне с военнослужащими срочной службы.

Кроме того, парламент поддержал распространение на участников ООС налоговых и таможенных льгот, предусмотренных для военнослужащих АТО.За принятие в целом законопроектов №8349 и №8350 проголосовали 229 и 229 депутатов при минимально необходимых 226.

Законы сохраняют существующие льготы по оплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые принимают участие уже не в АТО, а в ООС. Также законопроект рассматривает освобождение от налога на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины на период ООС специальных средств индивидуальной защиты (каски и их компоненты), ткани для изготовления бронежилетов, лекарства для использования участниками ООС и продукции оборонного назначения.

Напомним, 30 апреля 2018 года антитеррористическая операция на востоке Украины официально завершилась, контроль над линией разграничения перешел к Объединенным силам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
Блок рекламы


Похожие новости
В парламенте Аргентины проголосовали за легализацию абортовВ парламенте Аргентины проголосовали за легализацию абортов
Геращенко предложил создать службу защиты свидетелей и участников уголовного производстваГеращенко предложил создать службу защиты свидетелей и участников уголовного производства
Приговоры по MH17 могут выполнить в Украине – парламент НидерландовПриговоры по MH17 могут выполнить в Украине – парламент Нидерландов
Европарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощиЕвропарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
Глава Касационного админсуда: делам в отношении участников акций протеста с самого начала дали политическую окраскуГлава Касационного админсуда: делам в отношении участников акций протеста с самого начала дали политическую окраску
Европарламент может призвать к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSииЕвропарламент может призвать к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSии
Директора реабилитационного центра для участников АТО подозревают в растратеДиректора реабилитационного центра для участников АТО подозревают в растрате
Депутат Европарламента: санкции против РоSSии вызывают дискуссии, но их все равно будут продлеватьДепутат Европарламента: санкции против РоSSии вызывают дискуссии, но их все равно будут продлевать
Тимошенко предложила парламенту рассмотреть вопрос об увольнении СупрунТимошенко предложила парламенту рассмотреть вопрос об увольнении Супрун
На парламентских выборах в Словении победили консерваторыНа парламентских выборах в Словении победили консерваторы
Последние новости
Подгружаем последние новости