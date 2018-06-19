Начальнику Николаевского СИЗО предъявили подозрение

Его обвиняют в получении взяток за улучшение условий пребывания в изоляторе.

Служба безопасности Украины и военная прокуратура сообщили о подозрении начальнику Николаевского следственного изолятора Роману Цыбуле по ст.368 Уголовного кодекса - систематическое получение взяток.

Об этом говорится на сайте СБУ .

"Полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечения неконтролируемого передвижения камерами изолятора. За свои «услуги» злоумышленник требовал талоны на большое количество литров бензина", - заявили в СБУ .

В изоляторе и по месту жительства полковника состоялись обыски.

По данным местного издания "Преступности.НЕТ", в камерах СИЗО были обнаружены и изъяты запрещенные предметы: мобильные телефоны, sim-карты, алкогольные напитки в большом количестве, холодное оружие, которое, по имеющейся у оперативников спецслужбы информации, за вознаграждение проносил на территорию СИЗО персонал уголовно-исправительной службы.

Кроме того, были задокументированы факты избиения, издевательств, насилия рецидивистами над лицами, которые содержатся в следственном изоляторе. По информации собеседника издания, руководство изолятора знало о происходящем, однако закрывало на это глаза.

Также в ходе обыска в кабинете у начальника СИЗО были обнаружены талоны на одну тонну топлива (25-28 тысяч гривен по рыночным ценам), которое он вымогал от заключенных за создание благоприятных условий нахождения в СИЗО .

Напомним, 23 марта в камере Николаевского следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который был фигурантом дела Михаила Титова (он же Мультик). В свое время он был помощником ныне покойного народного депутата Украины от КПУ Николая Дзарданова.