Денисову снова не пустили к украинским политзаключенным в РФ, вопреки договоренностям

Накануне стороны договорились о синхронном посещении заключенных в РФ и Украине.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова снова не смогла посетить политзаключенных, содержащихся в роSSийских тюрьмах, несмотря на договоренности с роSSийским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Согласно нашим предварительным договоренностям, которые были на вечер 18-го июня, украинская сторона сделала все возможное для минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить. В первую очередь, это Кирилл Вышинский", - написала Денисова.

Так, по ее словам, на встрече были достигнуты договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевское СИЗО .

"Согласие получено от СБУ , под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело. О сопровождении его в город Киев договорились также с МВД . Я, в свою очередь, в это время еду в Лабытнанги, встречаюсь с Уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. Он сопровождает нас в колонию, где синхронно я и Татьяна Москалькова в 9:00 утра (она по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она - Кирилла Вышинского. Более того, мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после возвращения ее в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Затем уже дальнейшие шаги по посещению мною Челябинска, где находится Станислав Клых и Александр Кольченко. Затем планирую посетить Николая Карпюка во Владимире, позже осуществить визит в Ростов и Крым", - сообщила украинский омбудсмен.

"Такие договоренности были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но...", - добавила Денисова.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко передал список украинских ползаключенных генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу.

Поездки омбудсменов Украины и РФ по тюрьмам - результат договоренности между Россией и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина, который состоялся 9 июня. Однако, в течение пяти дней пребывания в РоSSии Денисову не пустили ни к одному украинскому политзаключенному.

Так, 15 июня Денисова приехала в роSSийскую колонию, где находится украинский режиссер Олег Сенцов, который продолжает голодовку, но ее к нему не пустили. Денисова настаивала на немедленной встрече с заключенным из-за сообщений о резком ухудшении состояния его здоровья. РоSSийский омбудсмен, в свою очередь, заявила, что Сенцов за время голодовки прибавил в весе 2 кг.

После этого Денисова и Москалькова договорились о переговорах в Москве.