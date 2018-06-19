Двух прокуроров поймали на взятке $20 тысяч
Задержаны бывший работник Генпрокуратуры и прокурор одной из районных прокуратур Киева.
СБУ и Нацполиция вечером 18 июня задержали бывшего работника Генпрокуратуры и прокурора одной из киевских местных прокуратур при получении взятки в размере 20 тысяч долларов.
"В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор одной из киевских местных прокуратур, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 требует у двух граждан неправомерную выгоду в размере 22 500 долларов США за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве", - сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.
Прокуроры были задержаны в 19:35 в кафе "Мафия", уточнил он.
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.06.2018 12:38