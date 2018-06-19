Двух прокуроров поймали на взятке $20 тысяч

Задержаны бывший работник Генпрокуратуры и прокурор одной из районных прокуратур Киева.

Двух прокуроров поймали на взятке $20 тысяч
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

СБУ и Нацполиция вечером 18 июня задержали бывшего работника Генпрокуратуры и прокурора одной из киевских местных прокуратур при получении взятки в размере 20 тысяч долларов.

"В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор одной из киевских местных прокуратур, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 требует у двух граждан неправомерную выгоду в размере 22 500 долларов США за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве", - сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.

Прокуроры были задержаны в 19:35 в кафе "Мафия", уточнил он.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-секретаря поссовета Затоки задержали после двух лет в бегахЭкс-секретаря поссовета Затоки задержали после двух лет в бегах
Главу Старосамборского района поймали на взяткеГлаву Старосамборского района поймали на взятке
"Марш равенства" в Киеве будут охранять пять тысяч правоохранителей"Марш равенства" в Киеве будут охранять пять тысяч правоохранителей
Пойманный на взятке зампрокурора Винницкой области пошел на сделку со следствиемПойманный на взятке зампрокурора Винницкой области пошел на сделку со следствием
555 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС в первый год555 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС в первый год
Афганистан заключил двухнедельное перемирие с "Талибаном"Афганистан заключил двухнедельное перемирие с "Талибаном"
Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде двух кандидатов в аудиторы НАБУАнтикоррупционный комитет рекомендовал Раде двух кандидатов в аудиторы НАБУ
НАБУ проверяет двухмиллионный заем Лещенко на квартируНАБУ проверяет двухмиллионный заем Лещенко на квартиру
Кадровик ВСУ пойман на взятке за включение в миротворческую миссию в КонгоКадровик ВСУ пойман на взятке за включение в миротворческую миссию в Конго
Два должностных лица управления ГосЧС в Киеве задержаны на взяткеДва должностных лица управления ГосЧС в Киеве задержаны на взятке
Последние новости
Подгружаем последние новости