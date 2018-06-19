Двух прокуроров поймали на взятке $20 тысяч

Задержаны бывший работник Генпрокуратуры и прокурор одной из районных прокуратур Киева.

СБУ и Нацполиция вечером 18 июня задержали бывшего работника Генпрокуратуры и прокурора одной из киевских местных прокуратур при получении взятки в размере 20 тысяч долларов.

"В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор одной из киевских местных прокуратур, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 требует у двух граждан неправомерную выгоду в размере 22 500 долларов США за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве", - сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.

Прокуроры были задержаны в 19:35 в кафе "Мафия", уточнил он.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.