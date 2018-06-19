Суд оставил доверенное лицо фюрера РФ под стражей до августа

Елена Одновол находится в СИЗО с 23 апреля.

В Херсоне суд оставил под стражей доверенное лицо Путина Елену Одновол, которая собирала подписи на выборах в оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд 19 июня удовлетворил соответствующее ходатайство следователя СБУ и оставил Одновол под арестом до 17 августа.

Напомним, 23 апреля правоохранители задержали Елену Одновол на админгранице с оккупированным Крымом. Одновол незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ . Позже ей сообщили о подозрении в госизмене.

Одновол также есть в списке на посещение роSSийским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.