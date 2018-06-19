Суд оставил доверенное лицо фюрера РФ под стражей до августа
Елена Одновол находится в СИЗО с 23 апреля.
В Херсоне суд оставил под стражей доверенное лицо Путина Елену Одновол, которая собирала подписи на выборах в оккупированном Крыму
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд 19 июня удовлетворил соответствующее ходатайство следователя СБУ и оставил Одновол под арестом до 17 августа.
Напомним, 23 апреля правоохранители задержали Елену Одновол на админгранице с оккупированным Крымом. Одновол незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ. Позже ей сообщили о подозрении в госизмене.
Одновол также есть в списке на посещение роSSийским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.06.2018 12:38