Бурбак: Инженерное обустройство госграницы с РФ успешно выполняется

"Критика идеи обустройства государственной границы - это работа на агрессора и Кремль".

В Харьковской области в этом году завершат инженерное обустройство государственной границы с Россией . Также параллельно продолжаются работы в Сумской области.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с парламентской трибуны.

"Хочу проинформировать вас, что проект инженерного обустройства границы с Россией выполняется, даже несмотря на хроническое недофинансирование. Уже в этом году будет обустроена государственная граница в Харьковской области (протяженность участка - 270 км, из которых 220 км уже оснащены). Параллельно продолжаются работы в Сумской области" , - сказал он.

Бурбак также отметил, что глава МВД Арсен Аваков на днях лично проводил проверку хода работ.

"Министр внутренних дел на днях лично инспектировал работы. Необходимость реальной границы с Московией не вызывает сомнения у украинцев." Народный фронт "никому не позволит пересмотреть эту государственную политику. Критика идеи обустройства государственной границы - это работа на агрессора и Кремль", - подчеркнул Бурбак.

Напомним, в марте Украина ужесточила условия въезда для граждан РоSSии.