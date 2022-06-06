Силы русских слабеют, а ВСУ успешно атаковали в Северодонецке - ISW

В воскресенье, 5 июня, украинские силы продолжали проводить ограниченные и локальные, но успешные контратаки против роSSийских позиций по всей Украине. В частности они отбили большие районы Северодонецка в Луганской области, на захвате которого Кремль сосредоточил большую часть своих сил.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), информирует Апостроф.

Кроме того, украинские войска начали контратаку к северу от Харькова, продолжая оказывать давление на роSSийские оборонительные рубежи вблизи роSSийской границы. Вероятно, защитники Украины пытаются использовать сосредоточение РоSSии на Северодонецке для проведения контратак на других направлениях наступления.

Несмотря на то, что роSSийские силы продолжают перебрасывать технику и войска в район Северодонецк-Лисичанск, украинские силы провели успешную контратаку в Северодонецке, оттеснили роSSийские войска к восточной окраине города и из южных населенных пунктов.

Аналитики подчеркнули, что контрнаступательное давление Украины, скорее всего, продолжит привлекать внимание роSSийских сил к Луганской области и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонительных усилиях РоSSии в Харьковской области и вдоль южной оси.

Эксперты считают, что способность украинских сил успешно контратаковать в Северодонецке, который на данный момент является приоритетным направлением для Кремля, еще раз указывает на снижение боевой мощи роSSийских войск в Украине.


Лена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
WP: Украине нужна полноценная помощь США, а не поддержка в полсилыWP: Украине нужна полноценная помощь США, а не поддержка в полсилы
РФ перегруппировывает силы в Черном мореРФ перегруппировывает силы в Черном море
Украина перешла в контрнаступление в Северодонецке: Британское минобороныУкраина перешла в контрнаступление в Северодонецке: Британское минобороны
В Минобороны Украины заявили, что украинские военные «мощно сопротивляются» оккупантам в СеверодонецкеВ Минобороны Украины заявили, что украинские военные «мощно сопротивляются» оккупантам в Северодонецке
Рашисты продвинулись на юге и "забуксовали" в Северодонецке: обновленная карта боевых действийРашисты продвинулись на юге и "забуксовали" в Северодонецке: обновленная карта боевых действий
Украинские военные провели успешные контратаки в Северодонецке – британская разведкаУкраинские военные провели успешные контратаки в Северодонецке – британская разведка
Оккупанты безуспешно пытаются наступать в районе Изюма: карта боевОккупанты безуспешно пытаются наступать в районе Изюма: карта боев
За сутки Вооруженные Силы Украины на Донбассе отбили 9 роSSийских атакЗа сутки Вооруженные Силы Украины на Донбассе отбили 9 роSSийских атак
ВСУ в Северодонецке втянули оккупантов в ловушку, раскрыт хитрый план: "РоSSийское командование в шоке"ВСУ в Северодонецке втянули оккупантов в ловушку, раскрыт хитрый план: "РоSSийское командование в шоке"
Вооруженные силы Украины будут самостоятельно решать о дальности ударов из HIMARS – посол СШАВооруженные силы Украины будут самостоятельно решать о дальности ударов из HIMARS – посол США
Последние новости
Подгружаем последние новости