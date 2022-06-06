Силы русских слабеют, а ВСУ успешно атаковали в Северодонецке - ISW

В воскресенье, 5 июня, украинские силы продолжали проводить ограниченные и локальные, но успешные контратаки против роSSийских позиций по всей Украине. В частности они отбили большие районы Северодонецка в Луганской области, на захвате которого Кремль сосредоточил большую часть своих сил.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), информирует Апостроф .

Кроме того, украинские войска начали контратаку к северу от Харькова, продолжая оказывать давление на роSSийские оборонительные рубежи вблизи роSSийской границы. Вероятно, защитники Украины пытаются использовать сосредоточение РоSSии на Северодонецке для проведения контратак на других направлениях наступления.

Несмотря на то, что роSSийские силы продолжают перебрасывать технику и войска в район Северодонецк-Лисичанск, украинские силы провели успешную контратаку в Северодонецке, оттеснили роSSийские войска к восточной окраине города и из южных населенных пунктов.

Аналитики подчеркнули, что контрнаступательное давление Украины, скорее всего, продолжит привлекать внимание роSSийских сил к Луганской области и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонительных усилиях РоSSии в Харьковской области и вдоль южной оси.

Эксперты считают, что способность украинских сил успешно контратаковать в Северодонецке, который на данный момент является приоритетным направлением для Кремля, еще раз указывает на снижение боевой мощи роSSийских войск в Украине.