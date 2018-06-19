"Батькивщина" требует вызвать Коболева в Раду с отчетом

Фракцию интересуют тарифы на газ и ситуация с продажей "Укргаздобычи".

Фракция "Батькивщина" требует от главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболевав срочном порядке отчитаться перед парламентом о состоянии энергетического блока и тарифах на газ. Об этом заявил заместитель руководителя фракции Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады.

По словам политика, во время отчета энергетического блока правительства должны быть затронуты такие вопросы: формирование тарифов на газ, вопрос сделок с неучтенными газом после "реализации схемы «субсидии для населения», когда фактически миллиарда кубов газа идут в карман газовым олигархам".

По словам Сергея Соболева, после поднятия цен и тарифов на газ практически 90% населения предлагают идти в очередь за субсидиями: «Это реальный развал бюджетной политики и энергетической системы Украины».

Кроме того, считает заместитель руководителя фракции «Батькивщины», парламент должен заслушать детали переговоров, которые ведет «Нафтогаз» о продаже «Укргаздобычи», «о чем мы узнаем из уст беглого роSSийского политика Ильи Пономарева».

«Это задача правоохранительных органов - выяснить, каким образом финансовый спекулянт ведет переговоры с Коболевым о продаже «Укргаздобычи» и каким образом Коболев ведет переговоры об очередном кредите на 250 млн грн на закупку газа, имея 1,6 млрд долларов прибыли за прошлый год. Это вопросы, требующие немедленного ответа в парламенте, если президент и исполнительная власть не хотят задать эти вопросы управляющему нефтегазовой отраслью», - заявил парламентарий.

Сергей Соболев также обратился к Председателю парламента с требованием не вносить на рассмотрение законопроект, которым предлагается отстранить правительство от руководства государственными компаниями и передать все полномочия наблюдательным советам.

«Этот законопроект уже дважды «проваливался» в Верховной Раде и поэтому председатель не имеет права его снова ставить на голосование для включения в повестку дня», - подытожил он.