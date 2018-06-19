Главу Старосамборского района поймали на взятке
Орест Бонк подозревается в вымогательстве 1500 долларов.
Правоохранители 18 июня задержали председателя Старосамборской райадминистрации Львовской области Ореста Бонка. Он подозревается в вымогательстве 1500 долларов.
Об этом сообщается на сайте Львовской обладминистрации.
57-летний Орест Бонк был назначен председателем Старосамборской РГА в конце января 2017 года. До этого он был председателем Старосамборского райсовета (с февраля 2013 по ноябрь 2015 года), а еще раньше возглавлял отдел образования Старосамборской РГА. Орест Бонк - помощником народного депутата от БПП Андрея Лопушанского на общественных началах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.06.2018 11:36