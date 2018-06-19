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Главу Старосамборского района поймали на взятке Орест Бонк подозревается в вымогательстве 1500 долларов. Фото: http://stsrda.gov.ua Правоохранители 18 июня задержали председателя Старосамборской райадминистрации Львовской области Ореста Бонка. Он подозревается в вымогательстве 1500 долларов. Об этом сообщается на сайте Львовской обладминистрации. 57-летний Орест Бонк был назначен председателем Старосамборской РГА в конце января 2017 года. До этого он был председателем Старосамборского райсовета (с февраля 2013 по ноябрь 2015 года), а еще раньше возглавлял отдел образования Старосамборской РГА. Орест Бонк - помощником народного депутата от БПП Андрея Лопушанского на общественных началах.

LB.ua

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