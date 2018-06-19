Ким Чен Ын приехал в Китай

Северокорейский лидер расскажет Си Цзиньпину о переговорах с Трампом.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с двухдневным визитом в Китай .

Японский телеканал NHK предполагает, что Ким Чен Ын в ходе своего визита может проинформировать председателя КНР о результатах исторического саммита США - КНДР , который состоялся 12 июня в Сингапуре.

В марте Ким Чен Ын уже был с визитом в Китае. Это его первая зарубежная поездка с момента прихода к власти в 2011 году. Затем Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встречались в мае в северо-восточном китайском городе Далянь.