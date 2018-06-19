Ким Чен Ын приехал в Китай

Северокорейский лидер расскажет Си Цзиньпину о переговорах с Трампом.

Ким Чен Ын приехал в Китай
Фото: nhk.or.jp

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с двухдневным визитом в Китай.

Японский телеканал NHK предполагает, что Ким Чен Ын в ходе своего визита может проинформировать председателя КНР о результатах исторического саммита США - КНДР, который состоялся 12 июня в Сингапуре.

В марте Ким Чен Ын уже был с визитом в Китае. Это его первая зарубежная поездка с момента прихода к власти в 2011 году. Затем Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встречались в мае в северо-восточном китайском городе Далянь.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей
Блок рекламы


Похожие новости
Беларусь и Китай договорились о взаимном безвизеБеларусь и Китай договорились о взаимном безвизе
Суд в США признал китайским шпионом бывшего сотрудника ЦРУСуд в США признал китайским шпионом бывшего сотрудника ЦРУ
Президент Эстонии приехала на ДонбассПрезидент Эстонии приехала на Донбасс
Китай решил снять все ограничения по рождаемости детей в одной семьеКитай решил снять все ограничения по рождаемости детей в одной семье
Бывший член китайского политбюро приговорен к пожизненному заключению за коррупциюБывший член китайского политбюро приговорен к пожизненному заключению за коррупцию
WSJ: Китайские военные применяют лазеры против пилотов ВВС СШАWSJ: Китайские военные применяют лазеры против пилотов ВВС США
Bloomberg сообщил о визите Ким Чен Ына в КитайBloomberg сообщил о визите Ким Чен Ына в Китай
Порошенко объяснил, что не приехал в Оболонский суд в связи с загруженностьюПорошенко объяснил, что не приехал в Оболонский суд в связи с загруженностью
Китай построил штаб-квартиру Африканского союза. И пять лет шпионил за дипломатамиКитай построил штаб-квартиру Африканского союза. И пять лет шпионил за дипломатами
Посол в Германии пригрозил депутатам от AfD, которые приехали в Крым, плачевными последствиямиПосол в Германии пригрозил депутатам от AfD, которые приехали в Крым, плачевными последствиями
Последние новости
Подгружаем последние новости