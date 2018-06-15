Жебривский обвинил Курченко в причастности к газовой блокаде Авдеевки

Газ могли пустить еще в 2017-м.

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает беглого олигарха Сергея Курченко причастным к тому, что отсутствующее уже год назад газоснабжение Авдеевки до сих пор не восстановлено.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Краматорске, сообщает Укринформ.

"Сейчас я уже временно безработный и могу это говорить, что конечным бенефициаром в (Донецком) облгазе является Курченко, который зарабатывает баснословные деньги на две стороны. Неофициально, не юридическим, а опосредованно", - подчеркнул Жебривский.

По его словам, газ могли пустить в Авдеевку и в села Ясиноватского района еще в декабре 2017 года, но этому мешают определенные "деструктивные силы". Как заявил Жебривский, в облгазе умышленно не принимают этот участок газопровода в управление, придираясь к техническим моментам.

"Мы не дали украсть 22 млн гривень на "трубе" облгазов... Я думаю, что, в том числе, потребуется вмешательство Президента Украины по этому поводу. Поэтому придираться к столбику, который идентифицирует, где труба, должно быть 1,4 метра, а где-то 1,36 метра, а где-то 1,46 метра и на основании этого не берут в управление...", - возмутился бывший глава ДонОВГА.

Он напомнил, что по этому поводу обращался в Службу безопасности Украины, поскольку считает, что это вопрос национальной безопасности.

Как сообщалось, в июне 2017 года вблизи Авдеевки Донецкой области во время обстрелов со стороны боевиков был поврежден газопровод, в результате чего около 22 тыс. местных жителей остались без газоснабжения.

18 августа началось строительство подводного газопровода высокого давления в обход оккупированной территории, благодаря которому можно будет подавать газ из подконтрольной Киеву территории в Авдеевку и в семь прилегающих поселков (Красногоровку, Ласточкино, Орловку, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово).

13 января 2018 года тогдашний глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский отметил, что газопровод полностью готов к началу испытаний. По его данным, стоимость строительства составила 57 млн грн, из них 28,5 млн грн уплатил Авдеевский коксохимзавод, а еще 28,5 млн грн должны быть выделены из областного бюджета, однако удалось "найти трубы на 17 млн грн дешевле".

Однако в "Донецкоблгазе" заявили, что им не предоставлены необходимые документы, чтобы предприятие могло начать необходимые для запуска "трубы" работы.

8 февраля Жебривский призвал генпрокурора и главу СБУ дать правовую оценку действиям руководства ОАО "Донецкоблгаза", обвинив компанию в отказе в подаче газа уже по готовому газопроводу.

11 июня стало известно, что Жебривский подал в отставку с должности председателя Донецкой ОВГА. 13 июня ее принял Президент Петр Порошенко.

Напомним, что с февраля 2014 года Сергей Курченко находится за границей, в связи с чем он объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Украине Курченко инкриминируют 10 преступных эпизодов, сумма хищений по которым оценивается примерно в 18 млрд гривен, а убытки - свыше 14 млрд гривен.