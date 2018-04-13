Волкер посетит Украину в середине мая

Это будет седьмой визит дипломата в нашу страну за восемь месяцев в должности.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер запланировал следующую поездку в Украину на середину мая. Об этом дипломат сообщил во время встречи с зарубежными журналистами в Центре международной прессы Госдепартамента США .

"Мы еще прорабатываем дать, и все выглядит так, что это будет где-то в середине мая. Я посещу еще и восток Украины, не только Киев ", - сказал Волкер, отвечая на вопрос Радио Свобода.

Дипломат планирует обязательно побывать в зоне боевых действий. В то же время он не готов пока сказать, посетит РоSSию и будут ли какие-либо переговоры с роSSийскими официальными лицами.