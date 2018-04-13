Волкер посетит Украину в середине мая
Это будет седьмой визит дипломата в нашу страну за восемь месяцев в должности.
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер запланировал следующую поездку в Украину на середину мая. Об этом дипломат сообщил во время встречи с зарубежными журналистами в Центре международной прессы Госдепартамента США.
"Мы еще прорабатываем дать, и все выглядит так, что это будет где-то в середине мая. Я посещу еще и восток Украины, не только Киев", - сказал Волкер, отвечая на вопрос Радио Свобода.
Дипломат планирует обязательно побывать в зоне боевых действий. В то же время он не готов пока сказать, посетит РоSSию и будут ли какие-либо переговоры с роSSийскими официальными лицами.
Последний раз Волкер посещал Украину в январе. Следующий визит спецпредставителя Госдепа США в нашу страну должен стать седьмым за восемь месяцев в должности.
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