Омеляну готовят подозрение
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) готовит сообщение о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.
Об этом
По его словам, сообщение о подозрении должно было быть согласовано еще на прошлой неделе, но пока что это не сделано.
Ожидается, что сообщение о подозрении будет подготовлено в ближайшее время и соответственно, после согласования со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, будет вручено Омеляну.
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13.04.2018 14:38