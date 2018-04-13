Омеляну готовят подозрение

Владимир Омелян

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) готовит сообщение о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, сообщение о подозрении должно было быть согласовано еще на прошлой неделе, но пока что это не сделано.

Ожидается, что сообщение о подозрении будет подготовлено в ближайшее время и соответственно, после согласования со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, будет вручено Омеляну.


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