Омеляну готовят подозрение

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) готовит сообщение о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, сообщение о подозрении должно было быть согласовано еще на прошлой неделе, но пока что это не сделано.

Ожидается, что сообщение о подозрении будет подготовлено в ближайшее время и соответственно, после согласования со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, будет вручено Омеляну.