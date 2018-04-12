Савченко отвезли в больницу

"Ее повезли в клинику СИЗО по ее согласию на обследование".

Савченко отвезли в больницу
Надежда Савченко
Фото: Lb.ua

Арестованного нардепа Надежду Савченко в четверг отвезли в больницу на обследование, заявила в эфире "112 Украина" ее сестра Вера.

"Ее повезли в клинику СИЗО по ее согласию на обследование", - сказала она.

Вера Савченко уточнила, что речь не идет о переводе в больницу, и отметила, что больше ей ничего неизвестно.

Напомним, Савченко объявила о голодовке почти сразу же после задержания.


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