Порошенко: РоSSия возглавляет клуб сумасшедших самоубийц
"РоSSия подстрекает, направляет и руководит таким себе международным клубом диктаторов".
Президент Петр Порошенко назвал РоSSию и поддерживающие ее страны "клубом сумасшедших самоубийц".
"РоSSия подстрекает, направляет и руководит таким себе международным клубом диктаторов, который, как клуб сумасшедших самоубийц, решил бросить вызов цивилизованному миру", - сказал он на Киевском форуме безопасности.
Напомним, вчера американский президент Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным". Президент РФ Владимир Путин Асада считает своим союзником.
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