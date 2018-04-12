Порошенко: РоSSия возглавляет клуб сумасшедших самоубийц

"РоSSия подстрекает, направляет и руководит таким себе международным клубом диктаторов".

Президент Петр Порошенко назвал РоSSию и поддерживающие ее страны "клубом сумасшедших самоубийц".

"РоSSия подстрекает, направляет и руководит таким себе международным клубом диктаторов, который, как клуб сумасшедших самоубийц, решил бросить вызов цивилизованному миру", - сказал он на Киевском форуме безопасности.

Напомним, вчера американский президент Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным". Президент РФ Владимир Путин Асада считает своим союзником.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента АзербайджанаПорошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Порошенко поручил Кабмину провести военный парад в День независимостиПорошенко поручил Кабмину провести военный парад в День независимости
РоSSия привела в готовность войска противовоздушной обороныРоSSия привела в готовность войска противовоздушной обороны
Порошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSииПорошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSии
Новиков: При жизни Путина РоSSия вряд ли отдаст Крым и ДонбассНовиков: При жизни Путина РоSSия вряд ли отдаст Крым и Донбасс
РоSSия создает помехи для американских дронов в Сирии, - NBCРоSSия создает помехи для американских дронов в Сирии, - NBC
РоSSия заявила, что готова к терактам на Крымском мосту: уже нашли "виновных"РоSSия заявила, что готова к терактам на Крымском мосту: уже нашли "виновных"
Порошенко: Миротворцы на Донбассе должны иметь право на разоружение боевиковПорошенко: Миротворцы на Донбассе должны иметь право на разоружение боевиков
"Химатаки не было, никто не видел жертв": РоSSия в ООН озвучила свою версию событий в Сирии"Химатаки не было, никто не видел жертв": РоSSия в ООН озвучила свою версию событий в Сирии
Порошенко насчитал 23 роSSийских военных в украинских тюрьмахПорошенко насчитал 23 роSSийских военных в украинских тюрьмах
Последние новости
Подгружаем последние новости