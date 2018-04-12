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Порошенко: РоSSия возглавляет клуб сумасшедших самоубийц "РоSSия подстрекает, направляет и руководит таким себе международным клубом диктаторов". Президент Петр Порошенко назвал РоSSию и поддерживающие ее страны "клубом сумасшедших самоубийц". "РоSSия подстрекает, направляет и руководит таким себе международным клубом диктаторов, который, как клуб сумасшедших самоубийц, решил бросить вызов цивилизованному миру", - сказал он на Киевском форуме безопасности. Напомним, вчера американский президент Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным". Президент РФ Владимир Путин Асада считает своим союзником.

LB.ua

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