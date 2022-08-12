"Викрутили навіть батареї": у "Маріуполі" розповіли про перебування в офісі клубу російських окупантів

Віце-президент футбольного клубу "Маріуполь" Андрій Санін розповів про пошкодження офісу азовського клубу російськими окупантами.

"Наші співробітники змогли потрапити в офіс "Маріуполя", який потрапив під обстріл російських загарбників під час облоги Маріуполя. Будівля та дах офісу отримали кілька прямих влучень російських снарядів. Але анітрохи не меншої шкоди завдали дії російських мародерів усередині будівлі.

Ці варвари не гребують нічим, вони викрутили навіть батареї опалення та електричні розетки зі стін. Все, що не змогли вкрасти, вони зіпсували чи знищили. Ось такий він, "руський мир", - написав Санін на своїй сторінці у Facebook .

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.