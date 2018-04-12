Самолет Качиньского уничтожили два взрыва, - отчет

самолет Качиньского_Смоленск

Самолет с президентом Польши Лехом Качиньским на борту, который разбился в РоSSии в 2010 году, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.

Об этом свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше, сообщает Onet.Wiadomosci.

«У нас есть доказательства, которые ранее не использовались», — сообщил во время презентации председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич. По его словам, подкомиссия нашла около 150 прямых свидетелей. Тысячи фотографий и видеозаписей позволили осуществить реконструкцию обломков самолета. В докладе, в частности, говорится, что самолет был уничтожен в воздухе.

Его разрушили по меньшей мере два взрыва. Согласно отчету, разрушения, которым подвергся самолет, могли возникнуть только в результате взрыва. Положение тел на земле четко указывает на то, что они начали выпадать из самолета, прежде чем тот упал на землю. Эксперт подкомиссии Фрэнк Тейлор заявил, что во время своего расследования «россияне не учитывали ряд очень важных аспектов анализа катастрофы, в первую очередь они не проводили реконструкцию события». «Это не была классическая катастрофа», — добавил Тейлор. Предварительный отчет расследования катастрофы от 2011 года, который составила подкомиссия во главе с Ежи Миллером, признали недействительным. Тогда подкомиссия пришла к выводу, что самолет разбился, потому что пошел на контролируемое снижение с землей. Мацеревич назвал этот отчет основанным на фальшивых материалах и политическом давлении.

Источник: УНИАН


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Американские самолеты провели разведку у роSSийских баз в СирииАмериканские самолеты провели разведку у роSSийских баз в Сирии
Причиной Смоленской катастрофы стал взрыв в самолете - польская комиссияПричиной Смоленской катастрофы стал взрыв в самолете - польская комиссия
Профильный комитет Рады в среду рассмотрит отчет о выполнении госбюджета за 2017 годПрофильный комитет Рады в среду рассмотрит отчет о выполнении госбюджета за 2017 год
Представитель президента в парламенте потребовала отчета Холодницкого в РадеПредставитель президента в парламенте потребовала отчета Холодницкого в Раде
Николаевский облсовет вызвал губернатора Савченко на отчет и закрыл заседаниеНиколаевский облсовет вызвал губернатора Савченко на отчет и закрыл заседание
Минздрав перенес отчет ректора НМУ Амосовой из-за ее болезниМинздрав перенес отчет ректора НМУ Амосовой из-за ее болезни
РоSSийских дипломатов вывозят из Лондона самолетом из «кокаинового дела»РоSSийских дипломатов вывозят из Лондона самолетом из «кокаинового дела»
При крушении роSSийского самолета в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеровПри крушении роSSийского самолета в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
Самолеты США провели трехчасовую разведку у берегов оккупированного КрымаСамолеты США провели трехчасовую разведку у берегов оккупированного Крыма
В Мининформполитики назвали манипулятивным отчет Amnesty по УкраинеВ Мининформполитики назвали манипулятивным отчет Amnesty по Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости