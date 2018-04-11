"Укргаздобыча" выступила против квот на импорт топлива

Компания выступает за обеспечение энергетической безопасности страны путем диверсификации источников поставки и поддержки внутренних производителей

ПАО "Укргаздобыча", владеющая вторым в Украине работающим НПЗ, не поддерживает инициативу ПАО "Укртатнафта" о введении квот и пошлин на импорт бензина и дизельного топлива. Об этом говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ), членом которой является "Укргаздобыча", сообщают "Українські новини".

"Мы выступаем за поддержку легальных украинских производителей нефтепродуктов, но без создания повсеместных квот или дискриминационных пошлин. Компания не приемлет торговых барьеров для всех источников импорта и искажения честной конкуренции", - цитирует НАУ слова коммерческого директора УГД Сергея Федоренко.

Топ-менеджер "Укргаздобычи" добавил, что компания выступает за обеспечение энергетической безопасности страны путем диверсификации источников поставки и поддержки внутренних производителей, как это закреплено в Энергетической стратегии Украины и постановлениях правительства. В то же время, по словам С.Федоренко, не должны нарушаться принципы рыночной экономики и свободной торговли, равного доступа всех игроков рынка к источникам снабжения и сбыта товара.

НАУ отмечает, что в прошлом году отдельные члены Ассоциации начали постоянные закупки украинских нефтепродуктов. Наибольшим спросом, по информации отраслевой ассоциации, пользуется топливо Шебелинского завода, которое реализуется на открытых торгах, как по разовым, так и "формульным" контрактам. С марта 2018 г. столичная сеть АЗС KLO заключила контракт по продвижению топлив производства "Укргаздобычи" под новым брендом Shebel.

НАУ отмечает, что остальные члены Ассоциации также готовы активизировать работу с украинскими производителями топлива при условии адекватной ценовой политики и гарантий выполнения своих обязательств со стороны НПЗ

"Для наращивания своей доли на рынке "Укртатнафте" необходимо обеспечить комфортные и гибкие условия для покупателей нефтепродуктов, внедрить систему электронных торгов, предложить условия, гарантирующие получение топлива в объеме и ценах, оговоренных при заключении договоров. Компании нужно поэтапно зарабатывать доверие операторов рынка", - резюмирует президент Ассоциации Дмитрий Кулик.

Как сообщал enkorr, крупнейший украинский НПЗ "Укртатнафта" требует ввести квоты на беспошлинный импорт бензинов и ДТ с 1 мая. Для бензина и ДТ роSSийского и белорусского производства "Укртатнафта" просит ввести квоты в 3 этапа, постепенно снижая их до 30% украинского рынка (с мая - 50%, июля - 40%, октября - 30%). Для топлива других стран компания просит сразу с 1 мая 2018 г. установить квоту на уровне 30%.

Эта инициатива вызвала критику в экспертных и отраслевых кругах. В частности, в "Консалтинговой группе А-95" отмечают, что введение квот повлечет за собой рост цен для всех категорий потребителей, разрушит устойчивую модель обеспечения страны топливом и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли.

"Нефтегазовая ассоциация Украины" призвала Межведомственную комиссию при Минэкономразвития отклонить требование "Укртатнафты" по ограничению импорта нефтепродуктов путем введения квот и не допустить монополизации рынка.

Кроме того юристы, в частности партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko Анжела Махинова, отмечает, что поданное "Укртатнафтой" заявление является несостоятельным и противоречит украинскому законодательству и правилам ВТО.