Боевики 64 раза обстреляли силы АТО на Донбассе

Четверо военнослужащих получили ранения, один - боевую травму.

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 64 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Донецком направлении под огонь из запрещенных 120 мм минометов попали укрепления ВСУ вблизи Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и Шахты Бутовка. Также поблизости Водяного, Песков и Каменки боевики вели огонь из танков, а в районе Песков, Талаковки Лебединского и Шахты Бутовка - из минометов калибра 82 мм. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применили в районе Лебединского, Авдеевки, Старогнатовки, Талаковки, Марьинки, Каменки, Гнутово, Красногоровки, Водяного, Шахты Бутовка, Опытного, Новотроицкого и Павлополя, вооружение БМП - возле Песков, Гнутово и Красногоровки, а вблизи Широкино - противотанковый ракетный комплекс.

На Луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали укрепления сил АТО вблизи Новоалександровки, а вооружение БМП - применяли в районе Луганского.

"В результате вражеского огня четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий - боевую травму. Пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта. Оно продлилось 10 минут.