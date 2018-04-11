США подготовили санкции против РоSSии из-за "дела Скрипаля"

Новый пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом РФ.

Законопроект о новых санкционных ограничениях в отношении РоSSии появился в базе документов Конгресса США .

В качестве основной причины усиления экономического давления в документе указано "участие" РоSSии в "деле Скрипаля".

Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом РоSSии. Под ограничения также могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Кроме того, санкции могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.