США подготовили санкции против РоSSии из-за "дела Скрипаля"

Новый пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом РФ.

США подготовили санкции против РоSSии из-за "дела Скрипаля"
Фото: kp.ua

Законопроект о новых санкционных ограничениях в отношении РоSSии появился в базе документов Конгресса США.

В качестве основной причины усиления экономического давления в документе указано "участие" РоSSии в "деле Скрипаля".

Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом РоSSии. Под ограничения также могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Кроме того, санкции могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.

Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против россиян из так называемого "кремлевского списка", роSSийских бизнесменов и чиновников, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. В числе лиц, попавших под санкции, оказались в частности Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Алексей Миллер, Кирилл Шамалов, Андрей Костин, Сергей Фурсенко, Михаил Фрадков, Николай Патрушев и другие.


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