Климкин посетит Македонию 11-12 апреля

Глава МИД встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с министром Николой Димитровым.

Климкин посетит Македонию 11-12 апреля
Фото: Ukrinform

Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Македонию для встреч с властями 11-12 апреля.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

В Скопье Климкин встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с министром иностранных дел Николой Димитровым.

"Целью визита является активизация украинско-македонского сотрудничества, в частности взаимная поддержка на пути в ЕС и НАТО, обсуждение подготовки очередного заседания межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и двустороннего комитета по имплементации соглашения о свободной торговле между Украиной и Македонией", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что министр осуществляет визит "с целью интенсификации экономического сотрудничества и контактов между двумя странами, а также подготовки к заключению соглашения между Кабинетом министров и правительством Македонии, которым вводится безвизовый режим для краткосрочных поездок граждан двух государств - предъявителей биометрических паспортов".

В рамках визита министра предусмотрено возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Скопье совместно с обществом украинцев Македонии, а также интервью местным СМИ.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Македонии Наталью Задорожнюк.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия ЧечнюПолторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню
Блок рекламы


Похожие новости
Климкин назвал покупку газа у РоSSии ловушкойКлимкин назвал покупку газа у РоSSии ловушкой
Новый глава МИД Германии подтвердил намерение посетить ДонбассНовый глава МИД Германии подтвердил намерение посетить Донбасс
Климкин: Украина согласовала с Францией тактику по миротворцам, на очереди Германия и СШАКлимкин: Украина согласовала с Францией тактику по миротворцам, на очереди Германия и США
Судебные дебаты в деле Януковича назначены на 25-26 апреляСудебные дебаты в деле Януковича назначены на 25-26 апреля
Климкин прокомментировал сожжение польского флага в КиевеКлимкин прокомментировал сожжение польского флага в Киеве
Проверку деклараций топ-чиновников НАПК начнет 10 апреляПроверку деклараций топ-чиновников НАПК начнет 10 апреля
10 апреля состоятся переговоры Порошенко и Меркель по миротворцам на Донбассе10 апреля состоятся переговоры Порошенко и Меркель по миротворцам на Донбассе
Депутаты из Германии снова собрались посетить аннексированный КрымДепутаты из Германии снова собрались посетить аннексированный Крым
Климкин подчеркнул важность сотрудничества с Турцией в освобождении украинских политзаключенных в КрымуКлимкин подчеркнул важность сотрудничества с Турцией в освобождении украинских политзаключенных в Крыму
Климкин не полетел на дебаты Совбеза ООН из-за болезниКлимкин не полетел на дебаты Совбеза ООН из-за болезни
Последние новости
Подгружаем последние новости