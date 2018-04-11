Климкин посетит Македонию 11-12 апреля

Глава МИД встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с министром Николой Димитровым.

Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Македонию для встреч с властями 11-12 апреля.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

В Скопье Климкин встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с министром иностранных дел Николой Димитровым.

"Целью визита является активизация украинско-македонского сотрудничества, в частности взаимная поддержка на пути в ЕС и НАТО, обсуждение подготовки очередного заседания межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и двустороннего комитета по имплементации соглашения о свободной торговле между Украиной и Македонией", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что министр осуществляет визит "с целью интенсификации экономического сотрудничества и контактов между двумя странами, а также подготовки к заключению соглашения между Кабинетом министров и правительством Македонии, которым вводится безвизовый режим для краткосрочных поездок граждан двух государств - предъявителей биометрических паспортов".

В рамках визита министра предусмотрено возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Скопье совместно с обществом украинцев Македонии, а также интервью местным СМИ .

Напомним, в сентябре прошлого года президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Македонии Наталью Задорожнюк.