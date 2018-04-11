Климкин посетит Македонию 11-12 апреля
Глава МИД встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с министром Николой Димитровым.
Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Македонию для встреч с властями 11-12 апреля.
Об этом сообщается на сайте МИДа.
В Скопье Климкин встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с министром иностранных дел Николой Димитровым.
"Целью визита является активизация украинско-македонского сотрудничества, в частности взаимная поддержка на пути в ЕС и НАТО, обсуждение подготовки очередного заседания межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и двустороннего комитета по имплементации соглашения о свободной торговле между Украиной и Македонией", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что министр осуществляет визит "с целью интенсификации экономического сотрудничества и контактов между двумя странами, а также подготовки к заключению соглашения между Кабинетом министров и правительством Македонии, которым вводится безвизовый режим для краткосрочных поездок граждан двух государств - предъявителей биометрических паспортов".
В рамках визита министра предусмотрено возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Скопье совместно с обществом украинцев Македонии, а также интервью местным СМИ.
Напомним, в сентябре прошлого года президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Македонии Наталью Задорожнюк.
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Политика
11.04.2018 10:20