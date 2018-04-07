В Кривом Роге на месте памятника Ленину установили скульптуру Богородицы
Это первый из трех памятников, которые откроют в городе до конца года.
В Кривом Роге на площади перед Покровским райисполкомом, где до 2014 года стоял памятник Ленину, в субботу открыли скульптурную композицию явления Покрова Пресвятой Богородицы.
Восьмиметровый бронзовый памятник с постаментом изготовили местные мастера, сообщает местное издание 0564.
"Кривой Рог – край казацкий, а мы с вами знаем, что для казаков она была покровительницей и защитницей. Поэтому, теперь наш город также под особой защитой - Покрова Богородицы", - заявил на открытии мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.
Это первый из трех памятников, которые планируют открыть в этом году. В Центрально-Городском районе на улице Петра Калнышевского установят восьмиметровый памятник последнему атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому. Он вошел в историю Кривого Рога как инициатор постройки почтовой станции Кривой Рог. В Саксаганском районе на площади Александра Поля появится новый исторический памятник князю киевскому Владимиру Великому.
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