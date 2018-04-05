Суд разрешил Розенблату ездить за границу

Две недели назад этот же суд адвокатам в таком же ходатайстве отказал.

Соломенский районный суд Киева в четверг разрешил выезд за границу депутату Верховной Рады Бориславу Розенблату (внефракционный).

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты, но продлил до 4 июня Розенблату обязательства являться по требованию к следователю, прокурору и на суд, сообщать им о смене места жительства и работы и воздержатся от общения с рядом граждан, в том числе с теми, которые фигурируют по его делу.

Напомним, 21 марта этот же суд отклонил ходатайство адвокатов о выезде Розенблата за границу.

Народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков - фигуранты так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.

Депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.