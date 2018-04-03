"Политзеку вменяют участие в Революции достоинства и АТО на востоке Украины".

В роSSийском Брянске суд продлил до 5 июня срок содержания под стражей украинского военнослужащего экс-охранника нардепа Дмитрия Яроша Александра Шумкова, сообщают Грани.

На слушаниях следователь брянского главка Следственного комитета РФ Александр Шпаков заявил, что украинского солдата нужно оставить под стражей, поскольку по делу необходимо допросить трех свидетелей, которые якобы могут подтвердить его вину. Один из этих свидетелей находится в Якутии, другой в Владимирской области.

Отмечается, что в Якутии находится украинский режиссер Олег Сенцов, а во Владимирской области - еще один незаконно удерживаемый в РФ украинец Николай Карпюк.

Сам Шумков и его адвокат хотели освобождения под залог.

На суде также выяснилось, что 7 декабря 2017 года Шумкову было заново предъявлено обвинение. Причину этого родственники политзаключенного уточнить затруднились, отмечает издание.

Шумкову инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Как утверждается в деле, он состоял в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) по 23 августа 2017-го. В действительности Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года, когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша. Верховный суд РоSSии запретил деятельность движения в стране только 17 ноября 2014-го.

"Политзеку вменяют участие в Революции достоинства (в деле события Евромайдана названы "свержением конституционного строя Украины") и АТО на востоке Украины. Также Шумкова допрашивали относительно подавления украинскими активистами пророSSийского мятежа 2 мая 2014 года в Одессе, однако в дело этот эпизод не вошел, поскольку обвиняемого в этот день в городе не было", - говорится в сообщении.

Шумков - уроженец Одессы. Получил высшее юридическое образование. С подросткового возраста участвовал в националистическом движении. Был активистом Евромайдана. В 2014 году - один из охранников Яроша. Через три недели после выхода из "Правого сектора", 20 ноября, поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск. Служил в войсковой части № 4067 в селе Чернобаевке Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне.