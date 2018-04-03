Саакашвили пообещал вернуться в Грузию

"Я говорю этой мафии, что мы упраздним это правление".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который провел последние несколько лет в Украине, а сейчас проживает на территории Евросоюза , пообещал вернуться в Грузию.

Об этом говорится в его видеообращении к грузинскому народу, пишет "Грузия онлайн".

"Я приеду в Грузию и осуществлю все программы с моей командой. Я не оставлю свой народ в беде", - заявил Саакашвили.

"Я говорю этой мафии, что мы упраздним это правление, мы вернем экономическую мощь каждому грузину и настоящему грузинскому бизнесу. Когда мы добьемся этого, это позволит нам немедленно увеличить зарплату. Я уверен, что после смены правительства и это должно произойти в этом году, после президентских выборов, у Грузии будет минимальная пенсия в размере 400 лари, и это очень легко сделать. Я говорю это как человек, который увеличил пенсию в 11 раз и если бы у меня была возможность, я бы увеличил её еще больше. Чтобы остановить безрассудство мафии банков, положить конец мафии Иванишвили, увеличить зарплаты, увеличить экономические возможности, позволить нам остановить людей уезжающих из Грузии, для этого надо сменить существующий режим", - заявил он.

По его словам, Грузия опустошается, и это реальная опасность, исправить это можно только, если обратить вспять экономику и повысить уровень жизни, увеличить заработную плату и повысить экономические возможности.

"Я собираюсь сделать это сам. Теперь они возбуждают против меня уголовные дела, только для того, чтобы я не приехал в Грузию. Я приеду и буду выполнять все эти программы вместе с моей командой. Я не оставлю своих людей в беде. Я не отдам их в руки мафии. Это должно закончиться. Грузия должна быть освобождена и выдохнуть", - сказал Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили в начале марта заявил, что его задача - вернуться во власть в Грузии. Но буквально через два дня после этого вышло интервью Саакашвили, где он говорит, что "почти уверен" в возвращении в Украину до конца года.