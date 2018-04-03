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Аль-Сиси выиграл выборы президента Египта 63-летний Абдул Фаттах аль-Сиси вновь избран президентом Египта. Как сообщает Ahram Online, за него проголосовало 97,08% избирателей, пришедших на выборы. 2 апреля центральная избирательная комиссия Египта объявила окончательные итоги голосования, которое проходило с 26 по 28 марта. Единственный соперник аль-Сиси, 65-летний лидер партии «Гад» Муса Мустафа Муса, получил 2,92% голосов. Явка составила 41,5%. При этом 7,27% брошенных в урны бюллетеней признаны недействительными. Согласно законам страны, отказ от участия в голосовании влечет за собой штраф в размере 500 египетских фунтов (примерно $29). В 2014 году аль-Сиси выиграл выборы, набрав 96,91% голосов. Конституция ограничивает период пребывания президента на посту двумя четырехлетними сроками. Источник: Гордон

Хвыля

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