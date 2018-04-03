Аль-Сиси выиграл выборы президента Египта

Абдель Фаттаха Сиси

63-летний Абдул Фаттах аль-Сиси вновь избран президентом Египта. Как сообщает Ahram Online, за него проголосовало 97,08% избирателей, пришедших на выборы.

2 апреля центральная избирательная комиссия Египта объявила окончательные итоги голосования, которое проходило с 26 по 28 марта.

Единственный соперник аль-Сиси, 65-летний лидер партии «Гад» Муса Мустафа Муса, получил 2,92% голосов.

Явка составила 41,5%. При этом 7,27% брошенных в урны бюллетеней признаны недействительными.

Согласно законам страны, отказ от участия в голосовании влечет за собой штраф в размере 500 египетских фунтов (примерно $29).

В 2014 году аль-Сиси выиграл выборы, набрав 96,91% голосов. Конституция ограничивает период пребывания президента на посту двумя четырехлетними сроками.

Источник: Гордон


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYTКНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Блок рекламы


Похожие новости
Представитель президента в парламенте потребовала отчета Холодницкого в РадеПредставитель президента в парламенте потребовала отчета Холодницкого в Раде
Ас-Сиси побеждает на выборах президента Египта с результатом 92%Ас-Сиси побеждает на выборах президента Египта с результатом 92%
РоSSия сейчас вмешивается в выборы по всей Европе, - Пол РайанРоSSия сейчас вмешивается в выборы по всей Европе, - Пол Райан
Глава ЦИК фюрера РФ признала вбросы на выборах президентаГлава ЦИК фюрера РФ признала вбросы на выборах президента
Япония не признает легитимность выборов президента РФ в аннексированном КрымуЯпония не признает легитимность выборов президента РФ в аннексированном Крыму
В партии отрицают выдвижение Хомутынника в кандидаты на президентские выборыВ партии отрицают выдвижение Хомутынника в кандидаты на президентские выборы
Региональные выборы в Нидерландах: противники ассоциации Украины с ЕС могут победить - FTРегиональные выборы в Нидерландах: противники ассоциации Украины с ЕС могут победить - FT
Депутаты решили переписать постановление о непризнании выборов президента РФДепутаты решили переписать постановление о непризнании выборов президента РФ
Савченко обвинила Администрацию президента в подготовке ее убийстваСавченко обвинила Администрацию президента в подготовке ее убийства
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы в РоSSииCharlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы в РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости