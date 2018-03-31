СБУ запретила въезд в Украину 60 выдворенным из США роSSиянам
Их деятельность признана не совместимой со статусом дипломата.
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 60 роSSийским дипломатам, высланным их США. Их деятельность признана не совместимой со статусом дипломата.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства РоSSии и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.
Аналогичный запрет 27 марта был введен для 23 граждан РоSSии, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
Напомним, с 26 марта многие страны мира объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью. Это было сделано в знак солидарности с Великобританией, на территории которого произошло отравление Скрипаля. На данный момент 29 стран (с Британией) и штаб-квартира НАТО выслали 152 роSSийских дипломата.
Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в РоSSии (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.
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