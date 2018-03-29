Юлия Кристева оказалась агентом болгарского КГБ

Одна из величайших мыслителей XX века была агентом Сабиной.

Болгарская комиссия, которая занимается раскрытием данных о работе граждан на спецслужбы в годы социализма, сообщила о сотрудничестве философа Юлии Кристевой с Первым главным управлением Комитета государственной безопасности, которое занималось внешней разведкой.

27 марта комиссия обнародовала данные, согласно которым Кристева начала сотрудничать с КГБ в 1971 году, находясь в тот момент во Франции. В документах спецслужбы она упоминается под псевдонимом Сабина. Как долго Кристева, которая в то время была журналистом, сотрудничала с разведкой, в документах не сообщается. Подробности о ее связях с КГБ также не раскрываются. Сама философ эту информацию пока не прокомментировала.

76-летняя Кристева, живущая в Париже, - автор более 30 книг. В 1965 году она приехала во Францию, получив стипендию от правительства страны. Департамент болгарского КГБ, с которым сотрудничала Кристева, отвечал за работу в сфере СМИ и искусства. Из опубликованных документов неясно, получала ли она какие-либо платежи от КГБ, отмечает Reuters. Агентство напоминает, что у болгарской спецслужбы, которая тесно сотрудничала с советскими органами безопасности, была сеть из 100 тысяч агентов и информаторов.

Журнал Foreign Policy назвал Кристеву одним из 100 величайших мыслителей XX века. Она известна работами по философии и психоанализу, а также по вопросам культуры и феминизма. Кристева - почетный профессор университета Парижа имени Дени Дидро и приглашенный профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке.