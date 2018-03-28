С полуночи на Донбассе зафиксировали 24 обстрела

Украинские военные не пострадали.

С начала суток роSSийско-оккупационные войска провели 24 раза обстрела на Донбассе.

На донецком направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП враг вел огонь по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Авдеевки, Водяного, Новотроицкого, Опытного и Широкино. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям неподалеку Песков и Талаковки, а из стрелкового оружия - в районе Каменки, сообщает штаб АТО.

На луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В результате вражеского огня украинские военные не пострадали.

Напомним, вчера в штабе АТО констатировали окончательный срыв "весеннего" перемирия на Донбассе.

26 марта Трехсторонняя контактная группа призвала отказаться от наступательных действий и разведопераций. Также ТКГ приняла заявление о приверженности к прекращению огня. Согласно ему, с 30 марта на Донбассе должно начаться всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное перемирие по случаю Пасхи.