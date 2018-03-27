СБУ запретила въезд в Украину 23 выдворенным из Великобритании роSSиянам

"РоSSийские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям".

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 23 гражданам РоSSии, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипача и его дочери.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Глава СБУ Василий Грицак заявил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами", - говорится в сообщении.

Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ , Грицак подчеркнул, что роSSийские разведчики под прикрытием дипломатов "все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности".

Напомним, 26 марта, около 20 государств мира синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью, 27 марта еще несколько стран присоединились к этой акции. Новая Зеландия не смогла найти, кого бы выслать, но поддержала ее. Великобритания, на территории которого произошло отравление роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом роSSийской угрозы.

Британия объявила о высылке 23 дипломатов из РоSSии еще 14 марта.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в РоSSии (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.