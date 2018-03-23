Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко

Перед вынесением решения она снова обратилась к Путину.

Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко
Фото: Сергей Нужненко

Шевченковский районный суд Киева избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщил судья Евгений Сидоров, передаёт корреспондент LB.ua.

"Следственный судья считает необходимым применить к Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей и не находит достаточных оснований для применения к ней других мер", - заявил он.

В частности, с его слов, срок содержания под стражей действует до 20 мая текущего года и может быть обжалован в законном порядке.

Сидоров зачитывал решение больше часа.

Савченко обвинила суд в продажности. "До встречи на воле! Слава Украине!", - скандировала она. Ее сторонники в суде кричали: «Позор!».

Перед вынесением решения Савченко снова обратилась в суде к президенту РоSSии Владимиру Путину.

"Чтобы не творилось в геополитике, человек остаётся человеком. Я обращаюсь к президенту РоSSии. Я никогда не просила помилования себе... Но я прошу у вас, отпустите украинских заключённых. Дайте волю и жизнь людям. Даже этим диктатором может запомниться", - заявила она.

При этом Савченко добавила, что Путин может освободить украинских политзаключённых "к большому спортивному празднику" или по какому-либо другому поводу.

Она также назвала фейком предложение ДНР-ЛНР о готовности предоставить ей политическое убежище.

Напомним, 22 марта Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и разрешила ее арест и взятие под стражу. После этого генпрокурор Юрий Луценко вручил подозрение Савченко в присутствии адвоката.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).


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