Комитет Рады рекомендовал принять обращение о недопустимости строительства "Северного потока-2"

Проект документа передали в Комитет по европейской интеграции для доработки.

?Комитет Рады рекомендовал принять обращение о недопустимости строительства "Северного потока-2"
Фото: vedomosti.ru

Комитет Верховной Рады по вопросам иностранных дел рекомендовал парламенту принять обращение о недопустимости строительства газопровода "Nord Stream-2".

За это решение единогласно проголосовали члены Комитета, передаёт корреспондент LB.ua.

"Мы рекомендуем парламенту принять Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Nord Stream 2» и монополии РоSSийской Федерации на газовых рынках мира (реест.№8111, н.д.Максима Бурбака). Передаём проект на рассмотрение в Комитет по европейской интеграции для доработки с учётом предложений МИД Украины", - заявила глава Комитета Анна Гопко.

По мнению автора проекта постановления, реализация проекта "Nord Stream 2" приведет к экономической и политической дестабилизации всей Европы. Ведь эти проекты создадут на газовом рынке Европы абсолютную монополию "Газпрома" - компании, контролируемой правительством РоSSийской Федерации.

"Необходимость принятия проекта постановления обусловлена, прежде всего, ситуацией на украинском и общеевропейском газовых рынках, которая возникла 1 марта 2018 в результате внезапного решения «Газпрома» не выполнять контракт на поставку газа в Украину. Кроме того угрозу монополизации следует рассматривать в неразрывной связи с вооруженной агрессией РоSSии против Украины (которая, помимо прочего, официально констатирована Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (2268- VIII от 18.01.2018)). Поэтому возникла насущная необходимость напомнить общественности о неизменную позицию Верховной Рады Украины по монополии РоSSийской Федерации на газовых рынках", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее 39 американских сенаторов обратились в Минфин и Госдеп с просьбой заблокировать реализацию трубопровода "Северный поток-2".


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