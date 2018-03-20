Командующий ООС Наев рассказал об отношениях с братом в Крыму

"Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никак".

Командующий ООС Наев рассказал об отношениях с братом в Крыму
Сергей Наев

Командующий операцией объединенных сил (новый формат военной операции на Донбассе), генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что его младший брат проживает в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я родился в 1970 году в городе Могилев-Подольский Винницкой области в семье военнослужащего. Мой отец завершил службу на территории Крыма. Соответственно, с 1995 года он вместе с семьей оставался в Крыму. Еще перед войной в 2012 году родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013-го мой отец умер. Мы с братом приняли решение, что со временем он мне выплатит половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это - семейные дела. В 2016 и в 2017 годах он передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов... Как законопослушный гражданин, я указал эти средства в электронной декларации", - рассказал Наев.

Он также отметил, что иногда созванивается с родственниками - крымчанами.

"Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки ни для кого не секрет. Что касается действий брата на оккупированной территории - он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что со временем, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским", - добавил Командующий объединенных сил.

Он также подчеркнул, что то, что его родственники, проживают на территории оккупированного полуострова, ни к чему его не обязывает и не тяготит.

"Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, Верховным Главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никак", - заявил Наев, отвечая на вопрос, допускает ли он возможность шантажа со стороны роSSийских властей по этому поводу.

Напомним, Наев в начале марта был назначен замначальника Генштаба Вооруженных Сил Украины. До этого он проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, ранее возглавлял оперативные командования "Восток" и "Юг" в зоне АТО.

Согласно положениям закона о реинтеграции Донбасса, формат антитеррористической операции на Донбассе будет изменен на операцию Объединенных сил.


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