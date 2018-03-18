Демонтаж конструкций на Майдане могут квалифицировать как преступление

Решается вопрос об открытии производства по ст.356 Уголовного кодекса.

Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Полиция Киева решает вопрос об открытии уголовного производства по статье 356 Уголовного кодекса (самоуправство) в связи с самовольным демонтажем конструкций на Майдане Независимости сторонниками Михаила Саакашвили.

Об этом заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"В связи с призывами спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - заявил Крищенко.

В целом акция на Майдане прошла без грубых нарушений правопорядка, но двоих активных провокаторов пришлось увезти в управление полиции.

Напомним, что на Майдане Независимости накануне выходных установили металлические конструкции, которые сторонники Саакашвили расценили как попытку помешать их собранию. Поэтому 18 марта, когда начался очередной митинг за отставку президента Петра Порошенко, собравшиеся начали разбирать эти конструкции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом
Комитет Европарламента проверит назначение нового генсека ЕврокомиссииКомитет Европарламента проверит назначение нового генсека Еврокомиссии
Разработчик "Новичка" обвинил в отравлении Скрипаля МосквуРазработчик "Новичка" обвинил в отравлении Скрипаля Москву
Блок рекламы


Похожие новости
Сторонники Саакашвили на Майдане требуют отставки ПорошенкоСторонники Саакашвили на Майдане требуют отставки Порошенко
Украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год, - ПорошенкоУкраинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год, - Порошенко
На Майдане почтили память убитых патриотов с ДонбассаНа Майдане почтили память убитых патриотов с Донбасса
МВФ и другие доноры не могут диктовать нам законы, - ПорошенкоМВФ и другие доноры не могут диктовать нам законы, - Порошенко
Миротворцы на Донбассе могут заморозить конфликт, а не решить его - The Wall Street JournalМиротворцы на Донбассе могут заморозить конфликт, а не решить его - The Wall Street Journal
США помогут Грузии в борьбе против роSSийской пропагандыСША помогут Грузии в борьбе против роSSийской пропаганды
ГПУ: разыскиваемый за убийство милиционеров на Майдане не сядет в тюрьмуГПУ: разыскиваемый за убийство милиционеров на Майдане не сядет в тюрьму
В Сирии союзные Асаду силы помогут курдам в борьбе против турецкой армии, - ReutersВ Сирии союзные Асаду силы помогут курдам в борьбе против турецкой армии, - Reuters
Полиция возбудила дело о препятствовании работе журналистов "5 канала" на Майдане
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
Последние новости
Подгружаем последние новости