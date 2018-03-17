Суд отказался отпустить соратника Саакашвили Дангадзе под домашний арест
Его обвиняют в получении денег от Курченко.
Печерский районный суд Киева 16 марта отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест соратнику лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Севериону Дангадзе.
"Суд не принял во внимание ни опровержение стороной защиты фактов необходимости и возможностей проведения следственных (розыскных) действий, ни тот факт, что Михеил Саакашвили как фигурант дела уже не находится на территории Украины, ни то, что материалы по нему были выделены в отдельное производства, которое впоследствии было остановлено", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Роман Кругляк.
При этом он отметил, что суд обязал прокурора не препятствовать свиданиям подозреваемого с родными. Также судья обязал прокурора провести расследование по угрозам в адрес матери Дангадзе.
Кроме того, 16 марта состоялось еще одно судебное заседание, на котором был допрошен один из двух "засекреченных" свидетелей по так называемому делу "о деньгах Курченко", в котором фигурирует Дангадзе. Свидетеля допрашивали с использованием телесвязи из помещения, в котором он находился, с изменением его голоса с помощью электронных средств и сокрытием его настоящего лица.
Напомним, 6 декабря 2017 года Печерский суд арестовал Дангадзе без права внесения залога. По версии следствия, Дангазде выступал переговорщиком и посредником при передаче денег Саакашвили от доверенного лица скрывающегося в РоSSии бизнесмена Сергея Курченко.
Кроме того сообщалось, что в отношении Дангадзе было открыто уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Дангадзе следователи нашли украинский паспорт Саакашвили, который, как утверждал политик, у него отобрала полиция.
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Политика
17.03.2018 16:17