Безопасность свободного мира под угрозой со стороны РоSSии имени Путина, - Яценюк

"Наша общая безопасность - это расширение не только Европейского Союза, но и расширение НАТО".

Сейчас речь идет об угрозе безопасности и вообще существованию свободного мира как такового.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил на Международной конференции "Революция, война и ее последствия" 16 марта в Варшаве.

"Эту угрозу олицетворяет РоSSия имени президента Владимира Путина. В первую очередь речь идет об угрозе со стороны РоSSийской Федерации для нас как для Украины, для нас как для будущего члена Европейского Союза, для нас как для Европы и свободного мира", - цитирует Яценюка пресс-служба "Народного фронта".

Фото: nfront.org.ua

Лидер "Народного фронта" напомнил о заявлениях Путина, как будто это не его "зеленые человечки" захватили Крым, правда, впоследствии в интервью заявил, что лично планировал операцию по нарушению международного устава Организации Объединенных Наций и территориальной целостности Украины.

"Он признался в совершении уголовного преступления против украинской государственности", - подчеркнул Яценюк.

Так же, напомнил украинский политик, Путин заявлял, будто не его оружие сбило МН-17, а сейчас говорит, "что это не роSSийская шпионская система совершила поддерживаемое государством убийство в Солсбери".

Лидер "Народного фронта" заявил, что минские соглашения были "добрые намерения с нашей стороны, чтобы урегулировать эту ситуацию политико-дипломатическими шагами".

""Минск" не состоялся по одной причине - этого не хочет Путин. Он мастер в совершении разного рода замороженных конфликтов. Чем больше их, чем больше хаоса, - а он мастер хаоса - тем слабее свободный мир", - подчеркнул политик.

Со стороны свободного мира, подчеркнул он, необходимы, в первую очередь, дать ответы на вопросы безопасности: "Наша общая безопасность - это расширение не только Европейского Союза, но и расширение НАТО".

Лидер "Народного фронта" напомнил, что Украина не получила в 2008 году План действий по членству в НАТО. "А потом мы все заплатили слишком много за это - роSSийской агрессией в Грузии и роSSийской агрессией в Украине. Поэтому (требуется) расширение НАТО и усиление безопасности, а наша сила даст возможность дипломатам быть также сильнее".