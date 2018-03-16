Случаи возвращения в ГФС люстрированных сотрудников говорят о низком качестве судейской системы, - Катамадзе

Случаи возвращения в ГФС люстрированных сотрудников говорят о низком качестве судейской системы, - Катамадзе
Фото: Макс Требухов

Случаи возвращения в Государственную фискальную службу сотрудников, которые были уволены на основании "Закона об очищении власти" или по другим причинам, свидетельствуют о низком качестве судебных решений. Об этом заявил президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" Григол Катамадзе, сообщает ICTV.

С проблемой того, что суды возвращают на прежние должности бывших руководителей, сталкиваются не только в ГФС. В Генеральной прокуратуре по решению судов восстановлены два прокурора, не прошедших процедуру люстрации. Но в судах находится еще 7 дел. С СБУ судятся 6 бывших руководителей службы, и также есть примеры успешного восстановления на должности. В судебные процессы со своими прежними работодателями включились бывшие высокопоставленные чиновники Минюста, Нацбанка, областных госадминистраций. Десятки подобных дел находятся в Европейском суде по правам человека. Особенно впечатляет статистика возврата людей в структуры МВД: через суд в полиции восстановилась практически половина уволенных сотрудников, которые в свое время не прошли переаттестацию - свыше 2,5 тысяч человек.

Самое масштабное "очищение" в 2014-2015 годах произошло в Государственной фискальной службе. Соответственно, ГФС столкнулась и с большим количеством исков от своих бывших сотрудников. Тем не менее, в прошлом году через суд добился восстановления только один бывший руководитель территориального органа ГФС, уволенный на основании закона об очищении власти. Выиграли все суды и еще двое сотрудников таможни, уволенные ранее по другим причинам. Но, как отмечает нардеп, член Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Антонищак, такие случаи в ГФС носят единичный характер - нет никакой тенденции. Похожее происходит и во всех остальных госструктурах.

По словам Андрея Антонищака, служба предприняла все возможное, чтобы заблокировать процесс возвращения прежних "кадров".

"Руководство службы нельзя обвинить, мол, "взяли под козырек" и сразу этих нескольких людей вернули. Насколько мне известно, юристы фискальной службы испробовали различные правовые механизмы, чтобы не возвращать бывших сотрудников на прежние должности. Они подавали встречные иски и отстаивали свою позицию до последнего. Ответственность за возвращение бывших сотрудников полностью лежит на судьях и судебных исполнителях, которые, собственно, и принимают эти решения", - подчеркнул Антонищак.

Дошло до того, что исполнительная служба открыла на руководство ГФС уголовное дело за невыполнение решение суда о восстановлении в должности бывшего сотрудника.

В сложившейся ситуации возможным решением проблемы "возвращенцев" может стать изменение законодательства и переход на новую - контрактную форму трудовых договоров с теми, кто действительно, по мнению Григола Катамадзе, захочет работать по-новому после судебной реабилитации. Руководители госструктур получат законные основания предложить сотруднику, который через суд добился восстановления на должности, другую равноценную работу, если оспариваемая должность уже занята, или же перевести его в другое структурное подразделение - по согласию сотрудника. Если же сотрудник откажется заключать контракт, то у работодателя появятся основания прекратить действие трудового договора на основании п.6 ст.36 КЗОТ Украины.


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