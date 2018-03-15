Банду разбойников из Покровска посадили на 8-12 лет

Члены ОПГ вступили в "ДНР" и вернулись в родной город.

Банду разбойников из Покровска посадили на 8-12 лет
Фото: runews.su

Пятеро членов организованной преступной группировки, которые совершали разбойные нападения и пытали людей в июле-декабре 2014 года в Покровске (бывший Красноармейск), проведут за решеткой от 8 до 12 лет.

Как сообщает прокуратура Донецкой области, такое решение вынес Красноармейский горрайонный суд.

В мае 2014 года двое жителей Покровска в Донецке вступили в ряды террористической организации "ДНР" и, вернувшись в родной город, имея при себе оружие и боеприпасы, организовали преступную группу, в состав которой вошли семеро жителей Покровска и района в возрасте от 28 до 42 лет.

В течение июля-декабря 2014 года члены банды, одетые в камуфляжную форму, маски и вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, совершили 12 разбойных нападений на предприятия и граждан в Красноармейском и Добропольском районах и завладели личным имуществом и денежными средствами потерпевших на сумму почти 200 тыс грн.

В дома и предприятий злоумышленники врывались, разбивая окна. Угрожая оружием, они связывали потерпевших и, применяя пытки, а именно - режа им руки и уши, требовали отдать деньги.

У лиц, причастных к разбойным нападениям, изъяли автомат АК-74, пистолет ПМ, гранаты, большое количество патронов, камуфляжную форму.

Суд поддержал позицию прокурора и приговорил организатора банды к 12 годам лишения свободы, одного из участников к 10 годам лишения свободы, еще трое членов ОПГ проведут за решеткой следующие восемь лет своей жизни.

В отношении одного из участников преступной группы материалы выделены в отдельное уголовное производство в связи с тем, что он находится в розыске; в отношении седьмого участника суд постановил применить меры принудительного медицинского характера на основании результатов проведенной судебно-психиатрической экспертизы.


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